ポッカサッポロフード＆ビバレッジの「北海道コーン茶」は、コーン茶そのものの認知を広げる段階から、「北海道コーン茶」の独自価値を訴求する次のステージに突入した。2025年にはPB商品を含む競合品が多数発売されたことで、コーン茶の市場全体が拡大。コーン茶を知りトライアルする人が増えたことで、ユーザーの裾野が広がったという。高井朋子マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャー高井朋子マーケティン