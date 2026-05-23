◇ナ・リーグドジャース−ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。初回から4失点するまさかの立ち上がりとなった。先頭・チョウリオにいきなり中前打を許すと、2番・チュラングにも中前に運ばれ連打で無死一、二塁のピンチを背負った。さらに、3番・コントレラスには初球のスライダーを左翼スタンドに運ばれ、1