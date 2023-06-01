武雄競輪場の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が開幕する。1〜6Rが「選抜」、7〜9Rが「特選」、10〜12Rが「優秀」となっている。「優秀」の上位3人が2日目12Rのスーパープロピストレーサー賞に進出する。注目は12R優秀だ。寺崎―古性―三谷将でまとまる近畿ラインが本線。寺崎ペースなら充実一途の古性がさばく。＜1＞＝＜7＞、＜1＞＜4＞となるが、犬伏と松井が積極策を取るケースも十分考えられる。特に好回転の