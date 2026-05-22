東京を拠点に、ジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベルTREKKIE TRAXが、イギリス・ロンドン拠点のレーベルHighball Records＞とコラボレーションし、『Highball presents TREKKIE TRAX』を発表する。本作はHighball Recordsにとって約5年ぶりのリリースとなり、2026年5月22日にデジタル、そしてレコードでリリースされた。本作は、TREKKIE TRAXがキュレーションした日本人プロデューサーによる全7