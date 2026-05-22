開催：2026.5.22 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 3 [アスレチックス] MLBの試合が22日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。 1回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでエン