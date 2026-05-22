松本尚デジタル相松本尚デジタル相は22日の記者会見で、自民党が政府に対しマイナンバーカードの取得を国民に義務付けるよう提言したことに関し「法的に縛り付けることについては議論が必要だ。どんな政策を一緒に出すか考えなければならない」と述べた。義務化が必要かどうかには明言を避けた。現在マイナカードの取得は任意。4月末時点の国民のカード保有枚数は約1億300万枚で、人口に対する保有率は82.7％。自民党は19日