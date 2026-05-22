「家では勉強に集中しづらい」などの理由で、カフェを利用して勉強をしたことがある人もいるかもしれません。 しかし、カフェは不特定多数の人が利用するため「長時間居続けると迷惑になるのでは？」と心配になることもあるでしょう。 本記事では、勉強しながら飲み物1杯でカフェに長居することについて、周囲からの印象や違法性、守るべきルールやマナーも含めて解説します。 勉強しながらカフ