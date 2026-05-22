次世代「LFA」を一般公開！2026年5月21日、レクサスは、東京・青山にある「INTERSECT BY LEXUS−TOKYO」で、次世代BEVスポーツカーコンセプト「Lexus LFA Concept（レクサス LFA コンセプト）」の一般展示を同日より開始しました。Lexus LFA Conceptは、レクサスが次世代に向けて開発を進めるBEVスポーツカーのコンセプトモデルです。【画像】これがレクサス「LFAコンセプト」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）開発は、マ