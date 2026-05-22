5月17日、兵庫県・神戸市で開催された「第53回神戸まつり」。この祭りの目玉イベントといえば、数多くの地元団体が参加する「おまつりパレード」だ。同日12時〜16時30分ごろまで行われたパレードには、地元スポーツチームや高校のマーチングバンド、地元企業ほか69団体から約5400人が出演。終盤には、来年7月に神戸で開催される国際スポーツ大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」も参加したのだが、この団体の行進の先頭を務