UEFAヨーロッパリーグ（EL）優勝を飾り、アストン・ヴィラを44年ぶりの欧州主要タイトルへ導いたウナイ・エメリ監督。セビージャ、ビジャレアル時代も含めると、今回の優勝で5度目になる。その裏側には、深夜2時の講義視聴や、本名でのチェス研究など、異質な準備があった。英『BBC』が、エメリの日常についてレポートしている。エメリの楽しみの一つが、チェスアプリ。トレーニングや日々の合間に、オンライン対局を楽しんでいる