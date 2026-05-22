5月中旬現在、アルファード／ヴェルファイアの一部改良モデルが注文できる！急ぐべし2026年6月にトヨタの高級ミニバン「アルファード／ヴェルファイア」の一部改良が予定されています。納期などの最新情報について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。2023年6月、4代目となるアルファード、そして3代目のヴェルファイアがフルモデルチェンジされ発売されました。【画像ギャラリー】次の一部改良で消滅!? こ