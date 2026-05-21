フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）が、先輩スケーターに感謝の思いを伝えた。個人＆団体で五輪金メダルに輝いたリュウは、瞬く間に世界的スターとなった一方で、熱狂的なファンによるストーカー行為などに悩まされている。米メディア「ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙｓｐｏｒｔｓ」に対し、アリサは「髪を隠さなければならない。もう以前のような生活は送れない。今は一人で外出するこ