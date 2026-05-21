きょうの東京株式市場日経平均株価は、大幅に値上がりして取引を終えました。【映像】大幅に値上がりした日経平均株価日経平均株価のきょうの終値は6万1684円と、きのうから1879円値上がりし、6万1000円台を回復しました。トランプ大統領がイランとの協議について「最終段階」との認識を示したことで、事態収束への期待からアメリカ市場で株価が上昇したことや、アメリカの半導体大手エヌビディアの決算が売上高や純利益とも