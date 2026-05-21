中国とロシアが北朝鮮を巻き込み、日本海への新たな物流・戦略ルート構築を模索していることが明らかになった。新華社によると、20日の中露首脳会談後に公表された共同声明には、図們江（豆満江）からの出海問題を巡り、北朝鮮を含む三者協議を継続するとの文言が盛り込まれた。図們江は中国、ロシア、北朝鮮の国境地帯を流れ、日本海へ注ぐ河川だ。中国東北部・吉林省にとっては、長年にわたり「海への出口」が悲願だった。現在、