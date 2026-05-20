Do it Theater(ドゥイットシアター)は、世界的ソーラーデザイナー・Marjan van Aubel氏(マーヤン・ファン・オーベル氏、以下 マーヤン氏)とともに、太陽光パネルなどを用いたソーラーアートの空間体験企画を、5月25日(月)〜6月4日(木)に下北沢「reload(リロード)」にて開催する。参加費は無料だ。なお、Do it Theaterは、マーヤン氏と日本での専属契約を締結しており、今回の展示はマーヤン作品の日本での初展示となる。マーヤン氏