山形県内の自転車乗車中のヘルメット着用率が全国平均を下回っている中、21日朝、自転車の安全利用を呼びかける啓発活動が行われました。21日朝の啓発活動は、山形県内11か所の駅周辺で行われ、このうちJR山形駅前では県やこくみん共済の職員などおよそ40人が参加し、自転車乗車時のヘルメット着用を呼びかけるチラシが入ったティッシュなどを自転車で通学する高校生らに手渡しました。警察によりますと、ここ3年間の山形県のヘル