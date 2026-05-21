初めてのデートは、できればそれっきりで終わらせたくないもの。自然と「次のデート」に結び付くような場所を行き先に選びたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『２回目以降』につなげやすくなる初デートスポット」をご紹介します。【１】一度では回りきれずもう一回来たくなる「テーマパーク」「どちらからともなく『次はあのアトラクションも体験したいね』と言い合ってました」（