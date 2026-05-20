ギャップがありすぎるシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破し、「永遠の赤ちゃんw」「チワワに見えてくる(笑)」「本当に可愛くて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1年ぶりに『苦手な階段』に来たハスキー犬→『久々だし上れるかも』と思ったら…見た目と真逆な『まさかの光景』】 旅先での楽しいひととき