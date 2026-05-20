５月20日、横浜F・マリノスは2025年７月５日に行なわれたJ１第23節の横浜FC戦において発生した一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表した。クラブによると、この事案は試合当日の16時15分頃、会場のニッパツ三ツ沢球技場場外で発生。一部のサポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒およびロケット花火を複数回発射・投げ入れた。この行為により、キッチンカー