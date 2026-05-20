損害額は585万円超…横浜FM、違反行為のサポーターと示談成立。発煙筒＆ロケット花火騒動、40人が全額賠償へ
５月20日、横浜F・マリノスは2025年７月５日に行なわれたJ１第23節の横浜FC戦において発生した一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表した。
クラブによると、この事案は試合当日の16時15分頃、会場のニッパツ三ツ沢球技場場外で発生。一部のサポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒およびロケット花火を複数回発射・投げ入れた。
この行為により、キッチンカー付近の看板への直撃や、横浜FMのスタッフへの被弾および衣服の損傷といった被害が発生。また、事案発生後に安全確保のための緊急手荷物検査が実施された結果、開門が大幅に遅延し、多くの来場者がキックオフ後の入場となった。
クラブは本件を「法的責任の追及をまぬがれない事案」として厳正に対処する方針を堅持。Jリーグおよび横浜FCと連携し、弁護士に委託して調査を進めてきた。
クラブが多数の違反行為者と面談を重ねた結果、対象者らが自らの違反行為を全面的に認め、多額の経済的損害を全額補填する意思を明確に示した。
さらに、真摯な反省の態度と再発防止への誓約がなされ、全損害額の賠償という最大限の責任を負うことを条件として、民事上の示談が締結されるに至った。示談成立に先立ち、両クラブに対して直接の謝罪も行なわれたという。
本件により発生した経済的損害および諸費用について、損害額は585万2921円と算定。発煙筒または花火を所持・使用した実行行為者のほか、損害賠償に応じる意思を示した者、合計40名がこの損害額全額を支払うことで合意した。
調査は2025年10月７日、Jリーグおよび両クラブによる対応発表から本格化。この日までに、事象に関わったとされる４つのサポーター団体の活動禁止と、サポーター73名の無期限入場禁止措置が講じられている。
その後、2026年１月６日に調査報告書が受領され、２月９日から弁護士による示談交渉が開始。そして５月18日、違反行為者らとキッチンカー事業者６者、および両クラブとの間での示談が成立した。
なお、横浜FMは今回の件を重大な事案として重く受け止めていると表明。クラブとしての責任を認識し、今後は観戦ルールの徹底および啓蒙活動を実施するとともに、悪質な違反行為に対しては必要に応じて法的措置も含め毅然と対応していく方針を示した。
クラブは「再発防止を徹底し、安全で安心して観戦いただけるスタジアム環境の実現に努めてまいります」とコメントしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
クラブによると、この事案は試合当日の16時15分頃、会場のニッパツ三ツ沢球技場場外で発生。一部のサポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒およびロケット花火を複数回発射・投げ入れた。
クラブは本件を「法的責任の追及をまぬがれない事案」として厳正に対処する方針を堅持。Jリーグおよび横浜FCと連携し、弁護士に委託して調査を進めてきた。
クラブが多数の違反行為者と面談を重ねた結果、対象者らが自らの違反行為を全面的に認め、多額の経済的損害を全額補填する意思を明確に示した。
さらに、真摯な反省の態度と再発防止への誓約がなされ、全損害額の賠償という最大限の責任を負うことを条件として、民事上の示談が締結されるに至った。示談成立に先立ち、両クラブに対して直接の謝罪も行なわれたという。
本件により発生した経済的損害および諸費用について、損害額は585万2921円と算定。発煙筒または花火を所持・使用した実行行為者のほか、損害賠償に応じる意思を示した者、合計40名がこの損害額全額を支払うことで合意した。
調査は2025年10月７日、Jリーグおよび両クラブによる対応発表から本格化。この日までに、事象に関わったとされる４つのサポーター団体の活動禁止と、サポーター73名の無期限入場禁止措置が講じられている。
その後、2026年１月６日に調査報告書が受領され、２月９日から弁護士による示談交渉が開始。そして５月18日、違反行為者らとキッチンカー事業者６者、および両クラブとの間での示談が成立した。
なお、横浜FMは今回の件を重大な事案として重く受け止めていると表明。クラブとしての責任を認識し、今後は観戦ルールの徹底および啓蒙活動を実施するとともに、悪質な違反行為に対しては必要に応じて法的措置も含め毅然と対応していく方針を示した。
クラブは「再発防止を徹底し、安全で安心して観戦いただけるスタジアム環境の実現に努めてまいります」とコメントしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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