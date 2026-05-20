秋田朝日放送 19日から20日朝にかけて、秋田市の中心部でクマの目撃が相次いでいます。周辺は店や住宅が立ち並ぶ地域です。 ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、19日未明から秋田市大町１丁目付近で相次いでクマが目撃されました。目撃されたのは１頭で、体長７０ｃｍから８０ｃｍほどの子グマです。19日午前２時半ごろから20日午前８時ごろにかけて駐車場や神社の境内、カフェの隣の茂みなどに