秋田朝日放送 秋田市の金足農業高校とコンビニエンスストア大手のローソンが共同開発している「金農パン」の販売が今年で１５年目を迎えました。 金足農業高校の生徒が19日に鈴木知事のもとを訪れ、22日から県内で販売される商品について説明しました。今年は高校生が育てた「金農米」から作った米粉を使用したパンケーキと、バター餅を挟んだ抹茶クロワッサンが販売されます。金農パンケーキと