ことの発端は今月16日、東京大学の学園祭「五月祭」で､爆破予告による異例の中止騒動が発生した。いったい、何があったのか……。当事者に取材した。＊＊＊【写真を見る】「右合の衆」代表で東大2年生の山田泰氏ことの発端は政治系サークル「右合（うごう）の衆」が「五月祭」で催す講演会に、参政党の神谷宗幣代表（48）を招いたことだった。同サークルは11日、神谷代表が学園祭初日の16日正午から3時間、東大本郷キャンパ