言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、学びの土台となる名称、科学的な変化のプロセス、そして構成を見直す際の手続きという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。き□□んげん□□んかんよう□□んこうヒント：物事の土台を学ぶための段階やテキスト、