【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは学びの土台
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、学びの土台となる名称、科学的な変化のプロセス、そして構成を見直す際の手続きという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
き□□ん
げん□□んかん
よう□□んこう
ヒント：物事の土台を学ぶための段階やテキスト、物質を形作る成分が別のものに入れ替わる現象、そして全体を構成する一部分を改めることを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そへ」を入れると、次のようになります。
きそへん（基礎編）
げんそへんかん（元素変換）
ようそへんこう（要素変更）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、知識を積み上げる第一歩、ミクロな世界で起こる変化、そして物事を整えるための手続きを組み合わせました。共通する「そへ」という響きが、学びの入り口から、高度な科学理論、さらに実務的な修正の場面までを、理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、学びの土台となる名称、科学的な変化のプロセス、そして構成を見直す際の手続きという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
き□□ん
げん□□んかん
よう□□んこう
ヒント：物事の土台を学ぶための段階やテキスト、物質を形作る成分が別のものに入れ替わる現象、そして全体を構成する一部分を改めることを思い浮かべてみてください。
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正解：そへ正解は「そへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そへ」を入れると、次のようになります。
きそへん（基礎編）
げんそへんかん（元素変換）
ようそへんこう（要素変更）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、知識を積み上げる第一歩、ミクロな世界で起こる変化、そして物事を整えるための手続きを組み合わせました。共通する「そへ」という響きが、学びの入り口から、高度な科学理論、さらに実務的な修正の場面までを、理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)