Q. 最近ニュースで耳にする「エトミデート」とは何ですか？Q. 「最近、海外のニュースやSNSで『エトミデート』という言葉を耳にすることがあります。ニュースでは医療用麻酔薬の一種と説明されていましたが、危険な違法薬物なのでしょうか？」A. 本来は医療用の静脈麻酔薬です。乱用はもちろん危険で、禁じられていますエトミデートは、全身麻酔や鎮静の導入に使われる、短時間作用性の静脈麻酔薬です。日本では未承認のため、国内