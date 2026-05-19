秋田朝日放送 コロナ下の支援事業として行われた秋田県と鹿角市の観光キャンペーンの助成金を不正に受け取った罪などに問われている女に秋田地裁は１９日、懲役３年６カ月の実刑判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、鹿角市で「五の宮のゆ」を経営していた東日本観光の社長藤原サダ子被告（７９）は、２０２０年から２３年にかけて当時の従業員らと共謀し、県と鹿角市の観光支援事業の助成金を不正に受