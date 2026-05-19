秋田朝日放送 ＪＲ秋田駅前の西武秋田店で１９日から「諸国漫遊インスタント麺フェス」が始まりました。全国各地の袋めんをその場で調理してもらい食べることができるイベントです。２７日まで各地の袋めんを楽しめます。 ※動画ニュース配信でご覧ください。