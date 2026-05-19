秋田朝日放送 映写機が故障し休館していた秋田県大館市の映画館・御成座が１９日、岩手県の閉館した劇場から映写機を借り受けて営業を再開しました。およそ２週間ぶりの再開となった御成座には、午前１０時から上映される作品を見るために常連さんが駆けつけました。 御成座は過去に一度閉館した劇場を２０１４年に復活させた映画館で、全国のファンの支持を受け経営を続けていました。 ※動画ニュース配信をご覧