上越市のホームセンターで体長1mを超える観賞用のヘビがいなくなり、警察が注意を呼びかけています。 こちらは、ヘビが中にいたガラスケース。中央部分が割れてしまっています。警察によりますと18日午後6時半ごろ、上越市のスーパーセンタームサシ上越店から「ヘビがいなくなった」と通報がありました。居場所が分からなくなっているのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』で体長は約1&#