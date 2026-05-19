19日の山形県内は高気圧に覆われた影響で各地で晴れて気温が上がりました。内陸部を中心に気温が30度以上の真夏日となるところもあり山形市や米沢市など10か所でことし1番の暑さを記録しました。山形地方気象台によりますと、19日の県内は高気圧に覆われておおむね晴れの天気となり、内陸部を中心に気温が30度以上の真夏日となった所もありました。各地の最高気温は、山形33.1度、米沢32.7度、高畠31.6度となるなど内陸部を中心に