株式会社ゴンチャ ジャパンは、2026年5月21日(木)より、旬のシャインマスカットのおいしさを凝縮したデザートティーシリーズ「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。それに先駆け、5月14日からはららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店での先行販売が、5月18日からはモバイルオーダーの先行販売がスタート。【画像】SHINEシャインマスカット スパークリングティー(Lサイズ/760円)同シリーズ4年目の今年は、新メニューの「