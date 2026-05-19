サッカーＪ２ＦＣいわきはクラブ公式Ｘを更新し、巨人の阿部慎之助監督が１８日に来社し、田村雄三監督を激励したと明かした。阿部監督は１９日にいわきで行われるヤクルト戦のためいわき入り。中大の後輩にあたる田村監督のもとを訪れて言葉を交わし交流した。田村監督は帝京から中大に進み、湘南ベルマーレでプレー。現在はいわきの監督を務めている。