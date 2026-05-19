任期満了に伴う朝日町長選挙がきょう告示され、これまでのところ現職と新人の2人が立候補しています。朝日町長選挙には届け出順にいずれも無所属で新人の大森興治候補（68）と、現職の笹原靖直候補（71）の2人が立候補しています。 無所属・新大森興治候補（68）「むつかしいかもしれません、少なくとも将来を未来を見越した、見据えたそんな町政、まちづくりをしなければ、今のままではいけない」 無所属・現笹原靖直候補（71