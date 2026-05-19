5月19日 発表 【BitSummit PUNCH】 開催日時：5月22日～5月24日10時～17時（※22日ビジネスデイ、23日 24日一般公開日） 会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺9-1） ブース：1F-A14 「Finding Polka」キーアート。「BitSummit PUNCH」へ出展 パルコのゲームレーベ