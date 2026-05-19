5月19日 発表 【BitSummit PUNCH】 開催日時：5月22日～5月24日10時～17時（※22日ビジネスデイ、23日 24日一般公開日） 会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺9-1） ブース：1F-A14

「Finding Polka」キーアート。「BitSummit PUNCH」へ出展

パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は、インディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に初出展する。

「BitSummit PUNCH」は今年で14回目を迎える国内最大級のインディーゲームイベント。出展ブースのテーマは、PARCO GAMESのゲーム試遊からグッズまで、ラインナップ豊かに取り揃えた小さな売店「kiosk」で、出展タイトル4作品の試遊に加え、新商品を含むオリジナルグッズが販売されるほか、ノベルティの配布も行なわれる。

5月21日にコーラス・ワールドワイドより発売予定の「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションも決定。2024年より「コーヒートーク」シリーズのPOPUPやコラボカフェが複数回開催されており、同作品のリリースを記念した新作グッズが販売される。また、これまで「PARCO GAMES」にてPOP UPイベント等を開催したインディーゲーム作品のグッズも販売。「BitSummit PUNCH」の初日には、「PARCO GAMES」の最新情報について初解禁も予定されている。

【「BitSummit PUNCH」開催概要】

日時：5月22日～5月24日10時～17時（※22日ビジネスデイ、23日 24日一般公開日）

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺9-1）

ブース：1F-A14

出展タイトル紹介

「Finding Polka」“あいたい ともだちがいる あいたい 家族がいる”

【PARCO GAMES ブース出展タイトル一覧】 パブリッシングタイトル ジャンル 会場配布ノベルティ トピック 「Finding Polka」 犬をさがすウォーキングシミュレータ/アドベンチャー しおり・ブックカバー・紙袋 ・【BitSummit PUNCH】ビジュアルデザイン最優秀賞ノミネート/・「農場・牧場」の新マップを追加した体験版を配信中 「Constance」 2Dアクションアドベンチャー 栓抜き型スマホスタンド 5月1日よりCS版が発売（Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S） 「南極計画」 サバイバルアドベンチャー クリーナークロス セーブ機能や一人称視点の追加を含む、大型アップデートを実施 「The Berlin Apartment」 2D探索アドベンチャー ハンカチ ・【BitSummit PUNCH】インターナショナルアワード賞ノミネート/・5月、ドイツコンピュータゲーム賞（DCP）にて最優秀ストーリー賞、最優秀グラフィック賞を受賞

ジャンル：犬をさがすウォーキングシミュレータ/アドベンチャー

対応機種：Steam

価格：未定

開発：lidlocks（日本）

マップのどこかにいるポルカを見つけるウォーキングシミュレータ。ボールペンで描かれた素朴な世界は、ユーモアと遊び心でプレーヤーをそっと迎えてくれる。

□「Finding Polka」のページ

【会場配布ノベルティ】

会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「ブックカバー・紙袋」がもらえる。ブースに立ち寄った人には「ポルカ」という紙を使用した「しおり」が贈られる。

【ノベルティ】

オリジナル「ブックカバー・紙袋」

「ポルカ」という紙を使用した「しおり」

【BitSummit PUNCH】

ビジュアルデザイン最優秀賞ノミネート

【体験版を配信中！】

「農場・牧場」の新マップを追加した体験版をSteamで配信中。会場でも試遊可能。

「Constance」

ジャンル：2Dアクションアドベンチャー

対応機種：Steam/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S

価格：2,300円

開発：Blue Backpack（ドイツ）

【Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|Sにて発売中】

5月1日より、Steam版に加えコンソールプラットフォームでも発売中。

□My Nintendo Storeのページ

□PlayStation Storeのページ

□Microsoft Storeのページ

□「Constance」のページ

【5月27日まで、PlayStation Storeで初のセール開催中】

通常販売価格から10%オフの2,079円で購入できるセールがPlayStation Storeで実施中。PlayStation Plus加入者はさらに10%オフの1,848円で購入できる。

【会場配布ノベルティ】

会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「栓抜き型スマホスタンド」がもらえる。

オリジナル「栓抜き型スマホスタンド」

「南極計画（Nova Antarctica）」

ジャンル：サバイバルアドベンチャー

対応機種：Steam

価格：2,800円

開発：RexLabo（日本）

□「南極計画（Nova Antarctica）」のページ

【大型アップデートを経て、多様な楽しみ方が可能に】

・チェックポイントセーブ

各ステージに点在するチェックポイントでの細かなセーブ機能が追加。セーブを活用してより戦略的に冒険できるようになった。

・一人称視点モード

プレイ中、三人称視点から一人称視点へ自由に切り替えるモードが追加。より没入感や躍動感を感じられるようになった。

【会場配布ノベルティ】

会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「クリーナークロス」がもらえる。

オリジナル「クリーナークロス」

「The Berlin Apartment」

ジャンル：2D探索アドベンチャー

対応機種：Steam/PS5/Xbox Series X|S

価格：2,800円

開発：Blue Backpack（ドイツ）

□「The Berlin Apartment」のページ

【BitSummit PUNCH】

インターナショナルアワード賞ノミネート

【DCP 最優秀賞を受賞】

5月にドイツコンピュータゲーム賞（DCP）にて、最優秀ストーリー賞・最優秀グラフィック賞を受賞

【5月27日まで、PlayStation Storeでセール開催中】

通常販売価格から20%オフの2,200円で購入できるセールがPlayStation Storeで開催中。PlayStation Plus加入者はさらに20%オフの1,650円で購入できる。

【会場配布ノベルティ】

会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「ハンカチ」がもらえる。

作品の世界観を楽しめる新作グッズが登場！

タイトルの世界観を楽しめるグッズや、日常使いもできる新作グッズが「BitSummit PUNCH」の会場にて発売される。また同グッズはパルコの公式ECサイト「ONLINE PARCO」での販売も予定されている。

ステッカー6種パック/価格：各990円

アクリルキーホルダー/価格：各880円

缶バッジ/価格：各550円

□ONLINE PARCO「PARCO GAMES」新作グッズ販売ページ

5月21日発売予定「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションが決定

「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションでは、トレーディング アクリルキーホルダーやセリフ付きトレーディング アクリルスタンドなど同作品のリリースを記念した新作グッズが販売される。

トレーディング アクリルキーホルダー（全9種）/価格：550円

セリフ付きトレーディング アクリルスタンド（全12種）/価格：880円

【コーヒートークトーキョー】

ジャンル：ビジュアルノベル

対応機種：Steam/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox One

価格：1,980円

開発：コーラス・ワールドワイド/Toge Productions

パブリッシャー：コーラス・ワールドワイド

□「コーヒートークトーキョー」のページ

※画像はイメージ。期間・価格など内容は予告なく変更となる場合がございます。

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