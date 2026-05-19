PARCO GAMES、インディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に「Finding Polka」などを出展決定「コーヒートークトーキョー」との特別コラボも決定
「Finding Polka」キーアート。「BitSummit PUNCH」へ出展
パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は、インディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」に初出展する。
「BitSummit PUNCH」は今年で14回目を迎える国内最大級のインディーゲームイベント。出展ブースのテーマは、PARCO GAMESのゲーム試遊からグッズまで、ラインナップ豊かに取り揃えた小さな売店「kiosk」で、出展タイトル4作品の試遊に加え、新商品を含むオリジナルグッズが販売されるほか、ノベルティの配布も行なわれる。
5月21日にコーラス・ワールドワイドより発売予定の「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションも決定。2024年より「コーヒートーク」シリーズのPOPUPやコラボカフェが複数回開催されており、同作品のリリースを記念した新作グッズが販売される。また、これまで「PARCO GAMES」にてPOP UPイベント等を開催したインディーゲーム作品のグッズも販売。「BitSummit PUNCH」の初日には、「PARCO GAMES」の最新情報について初解禁も予定されている。
【「BitSummit PUNCH」開催概要】
日時：5月22日～5月24日10時～17時（※22日ビジネスデイ、23日 24日一般公開日）
会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺9-1）
ブース：1F-A14
出展タイトル紹介
「Finding Polka」“あいたい ともだちがいる あいたい 家族がいる”
ジャンル：犬をさがすウォーキングシミュレータ/アドベンチャー
対応機種：Steam
価格：未定
開発：lidlocks（日本）
マップのどこかにいるポルカを見つけるウォーキングシミュレータ。ボールペンで描かれた素朴な世界は、ユーモアと遊び心でプレーヤーをそっと迎えてくれる。
□「Finding Polka」のページ
【会場配布ノベルティ】
会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「ブックカバー・紙袋」がもらえる。ブースに立ち寄った人には「ポルカ」という紙を使用した「しおり」が贈られる。
オリジナル「ブックカバー・紙袋」
「ポルカ」という紙を使用した「しおり」
【BitSummit PUNCH】
ビジュアルデザイン最優秀賞ノミネート
【体験版を配信中！】
「農場・牧場」の新マップを追加した体験版をSteamで配信中。会場でも試遊可能。
「Constance」
ジャンル：2Dアクションアドベンチャー
対応機種：Steam/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S
価格：2,300円
開発：Blue Backpack（ドイツ）
【Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|Sにて発売中】
5月1日より、Steam版に加えコンソールプラットフォームでも発売中。
□My Nintendo Storeのページ
□PlayStation Storeのページ
□Microsoft Storeのページ
□「Constance」のページ
【5月27日まで、PlayStation Storeで初のセール開催中】
通常販売価格から10%オフの2,079円で購入できるセールがPlayStation Storeで実施中。PlayStation Plus加入者はさらに10%オフの1,848円で購入できる。
【会場配布ノベルティ】
会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「栓抜き型スマホスタンド」がもらえる。
オリジナル「栓抜き型スマホスタンド」
「南極計画（Nova Antarctica）」
ジャンル：サバイバルアドベンチャー
対応機種：Steam
価格：2,800円
開発：RexLabo（日本）
□「南極計画（Nova Antarctica）」のページ
【大型アップデートを経て、多様な楽しみ方が可能に】
・チェックポイントセーブ
各ステージに点在するチェックポイントでの細かなセーブ機能が追加。セーブを活用してより戦略的に冒険できるようになった。
・一人称視点モード
プレイ中、三人称視点から一人称視点へ自由に切り替えるモードが追加。より没入感や躍動感を感じられるようになった。
【会場配布ノベルティ】
会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「クリーナークロス」がもらえる。
オリジナル「クリーナークロス」
「The Berlin Apartment」
ジャンル：2D探索アドベンチャー
対応機種：Steam/PS5/Xbox Series X|S
価格：2,800円
開発：Blue Backpack（ドイツ）
□「The Berlin Apartment」のページ
【BitSummit PUNCH】
インターナショナルアワード賞ノミネート
【DCP 最優秀賞を受賞】
5月にドイツコンピュータゲーム賞（DCP）にて、最優秀ストーリー賞・最優秀グラフィック賞を受賞
【5月27日まで、PlayStation Storeでセール開催中】
通常販売価格から20%オフの2,200円で購入できるセールがPlayStation Storeで開催中。PlayStation Plus加入者はさらに20%オフの1,650円で購入できる。
【会場配布ノベルティ】
会場にて本作品のウィッシュリスト登録画面を提示すると、オリジナル「ハンカチ」がもらえる。
作品の世界観を楽しめる新作グッズが登場！
タイトルの世界観を楽しめるグッズや、日常使いもできる新作グッズが「BitSummit PUNCH」の会場にて発売される。また同グッズはパルコの公式ECサイト「ONLINE PARCO」での販売も予定されている。
ステッカー6種パック/価格：各990円
アクリルキーホルダー/価格：各880円
缶バッジ/価格：各550円
□ONLINE PARCO「PARCO GAMES」新作グッズ販売ページ
5月21日発売予定「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションが決定
「コーヒートークトーキョー」との特別コラボレーションでは、トレーディング アクリルキーホルダーやセリフ付きトレーディング アクリルスタンドなど同作品のリリースを記念した新作グッズが販売される。
トレーディング アクリルキーホルダー（全9種）/価格：550円
セリフ付きトレーディング アクリルスタンド（全12種）/価格：880円
【コーヒートークトーキョー】
ジャンル：ビジュアルノベル
対応機種：Steam/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox One
価格：1,980円
開発：コーラス・ワールドワイド/Toge Productions
パブリッシャー：コーラス・ワールドワイド
□「コーヒートークトーキョー」のページ
※画像はイメージ。期間・価格など内容は予告なく変更となる場合がございます。
(C)PARCO (C)lidlocks
(C)Blue Backpack
(C)PARCO (C)RexLabo