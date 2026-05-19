弁護士や相続や刑事事件、借金問題、離婚など、さまざまな法的トラブルに対応できます 弁護士は、法律トラブルの予防や解決を支える専門家です。大阪府では法律事務所はもちろん、大阪弁護士会や自治体の相談窓口、法テラスでも無料の法律相談を利用できます。専門家に相談すると、状況の整理が進み、優先すべき課題や取りうる選択肢が明確になります。問題の長期化を防ぎ、解決までの道筋を効率よく立てられるのもメリットです