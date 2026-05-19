「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「窓のクルッと回す鍵」の正式名称、知っていますか？窓を閉めるとき、レバーを半回転させてカチッと固定するあの金具。家の中で何度も使っているはずなのに、「窓の鍵」としか呼んでいない方も多いかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「クレセント錠」でした！クレセント錠は、引き違い窓などに取り付けられている、半月形の金具を回して窓を固定するた