中国発の高級BEVミニバンが上陸！ジーカー「009」2025年10月に東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー2025」。そこで日本初公開されたジーカー「009」は、日本での発売が発表されている大型のBEV（バッテリー電気自動車）ミニバンです。009にはどのような特徴があるのでしょうか。【画像】今夏発売の新型「高級ミニバン・009」です！ 画像を見る！（30枚以上）ジーカーは、中国の民