中国発の高級BEVミニバンが上陸！ジーカー「009」

2025年10月に東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー2025」。

そこで日本初公開されたジーカー「009」は、日本での発売が発表されている大型のBEV（バッテリー電気自動車）ミニバンです。



009にはどのような特徴があるのでしょうか。

【画像】今夏発売の新型「高級ミニバン・009」です！ 画像を見る！（30枚以上）

ジーカーは、中国の民営自動車メーカー「ジーリー（吉利）」が2021年より展開している純電動（EV）ブランドです。

009は、中国だけでなくグローバル市場でも発売が開始される高級BEVミニバンで、実用性と快適性、BEVならではの動力性能を兼ね備えた、日本では目新しいジャンルのクルマです。

日本への導入には京都に本社がある「フォロフライ」が担当する予定です。まずは法人向けを中心に展開される見通しです。

やはり注目すべきは、BEVの高級ミニバンというジャンルが日本では浸透しておらず、全く新しいモデルになる点でしょう。

ガソリンやハイブリッドの高級ミニバンが主流の日本に、BEVの高級ミニバンという新しいジャンルが参入することで、ユーザーからはどのような反響がおこるのか、そして市場にどのような変化が生まれるのでしょうか。

関係各社やメディアから、今後の動きが注視されています。

ジーカー009は、全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mmというかなり大柄なボディサイズで、トヨタ「アルファード／ヴェルファイア」を超え、「ハイエース」のハイルーフ・ワイドボディ仕様「グランドキャビン」や「ハイエースコミューター」に迫るもの。車内は3列シートで乗車人数は7人となっています。

デザインはスウェーデンのデザイン拠点「ジーカー・グローバル・デザイン・センター」が担当しており、北欧らしい洗練された見た目が特徴的です。

車体にはジーリーグループの「SEAプラットフォーム」が採用されており、柔軟な設計にも対応できるポテンシャルを秘めています。

また、大型車でありながらCd値（空気抵抗係数）0.27という素晴らしい空力性能を実現しています。

CATL製の高性能リチウムイオンバッテリー「Qilin」（140kWh）を搭載し、前後にモーターを配置した4WDのデュアルモーター方式により、最高出力612PS、最大トルク693Nmを発揮します。

2870kgという超重量級ながら0-100km／h加速は4.5秒をマーク。大型のミニバンとしては驚くべき加速性能といえるでしょう。

さらには、BEVモデルならではの静粛性や低振動も魅力のひとつといえます。

車内は上質感あふれる造りで、ナッパレザー使用のシートは最大12cmの厚みがあり、長時間座っていてもくつろげます。

また、ヒーターやベンチレーション、マッサージ機能も標準装備される充実ぶりです。

天井には15.6インチのスクリーンがあり、20基のスピーカーによる立体的なサラウンドとともに映像や音楽を楽しめます。

さらに開放的なパノラマガラスルーフも装備されており、移動時間が快適でくつろげる時間となるよう設計されています。

日本市場に導入予定の009は、「デュアルチャンバーエアサスペンション」を採用しており、乗り心地の良さが大きな魅力です。

まずは法人向けの販売が予定されているだけに、快適性が求められるタクシーやハイヤー業界からの需要が予想されます。

日本市場での販売価格は約1300万円（参考価格）と最高級車クラスの設定ですが、2026年2月時点での受注台数は50台ほどと発表されており、受注はさらに増えているとのことです。

納車開始時期は、今のところ2026年夏頃が予定されています。

今まで日本にはなかった「高級BEVミニバン」というジャンル。そこへ中国製輸入モデルが参入するとのビッグニュースに、各方面からその動向や売れ行きが注視されています。