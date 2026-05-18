◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１７節岡山２−０清水（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）Ｊ１清水エスパルスはアウェー最終戦となった岡山戦に０―２で敗れ、今季初の４連勝を逃した。前半１１分に先制点を許し、後半３４分には追加点を献上。最後まで相手ゴールをこじ開けられず、第１２節の名古屋戦（４月２５日、０●２）以来５試合ぶりの無得点に終わった。順位は６位から７位に後退した。＊＊＊＊前半１１分、清