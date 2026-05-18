開催：2026.5.18 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 1 - 10 [ジャイアンツ] MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 3回表、2番 ルイス・アラエス 2球目を打ってライトスタンド