◆ 打順変更の効果は？「あまり変えたくはないですよ、基本的には」オリックスは17日、ロッテと対戦し2−3で敗れた。打線は11安打を放つも2得点止まりに終わった。序盤のチャンスに一本が出ず、4連敗を喫したオリックス。17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「今日は打順を変えてきているんですよ、中川圭太を1番に置いて…それで11安打を打っているが2得点となって、なかなか本塁を踏めない現状