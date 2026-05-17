「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）玉鷲（４１）＝片男波＝は、竜電（３５）＝高田川＝につきひざで敗れ、初日から８連敗となり負け越した。竜電は３勝５敗。もろ差しを許して体勢が苦しくなった玉鷲。じりじり後退し、左に回り込もうと動いたところで左膝から崩れた。「あのままだと（体勢が）だんだん悪くなる。無理やりやったら崩れた」と振り返った。幕内通算１００場所目。節目の場所で白星が遠い。「早