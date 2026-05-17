【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節】(ソユスタ)秋田 3-1(前半1-0)群馬<得点者>[秋]土井紅貴(2分)、半田航也(52分)、佐藤大樹(74分)[群]西村恭史(69分)<警告>[群]大畑隆也(83分)主審:堀善仁