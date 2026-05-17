元なでしこジャパンで日テレ・東京ヴェルディベレーザの岩清水梓が５月16日、東京都内で引退会見を行なった。センターバックとして女子ワールドカップ・2011年ドイツ大会で優勝に貢献し、なでしこジャパンを世界一に導いただけでなく、名門ベレーザのキャプテンとして、なでしこリーグ５連覇を含む黄金期を築いた岩清水は、これまで国内のリーグ戦300試合以上に出場してきた。特に13年連続ベストイレブンという偉業は、我々が