◆ファーム・リーグ西武―巨人（１７日・本庄）巨人が２―２の５回にクリーンアップの３者連続タイムリーで３点を奪った。先頭・中田の四球をきっかけに２死二塁を迎え、３番・浅野が打席へ。カウント２―１から松本の直球をはじき返し、左中間を割る勝ち越しの適時二塁打となった。続く４番・竹下は中越えの適時二塁打、５番・三塚は中前適時打をマーク。再びリードを奪う形となった。浅野は１５日に１軍に合流したが、出