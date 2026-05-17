女優の菊池桃子（５８）のプライベートショットが話題となっている。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」とつづった菊池。ドジャースのユニホームを着用し、スタジアムで観戦する様子を公開した。また、ハッシュタグで「＃この日の先発は佐々木朗希投手でした」と明かしている。この投稿にフォロワーからは「え、羨まし。」「うあぁ