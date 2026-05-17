利根川「新ルート」いよいよ都市計画まとまる埼玉と群馬を結ぶ「利根川新橋」がいよいよ具体化しそうです。2026年6月、埼玉県と群馬県にて、それぞれ都市計画決定原案の説明会が行われます。【栃木まで行けるじゃん！】これが埼玉−群馬の「利根川新橋」ルートです！（地図／写真）新たな橋が計画されているのは、埼玉県熊谷市と群馬県千代田町のあいだ。ここでは千代田町が県道熊谷館林線の一部として「赤岩渡船」と呼ばれる