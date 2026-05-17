JAF（一般社団法人日本自動車連盟）は5月13日、今年のゴールデンウィーク期間（4月25日～5月7日）のロードサービス受付件数（速報値）を公表した。全国の受付総数は8万6718件で、前年同期比2706件の増加となった。 一方、NEXCO東日本・中日本・西日本および本州四国連絡高速道路の4社が5月8日に発表した高速道路の交通状況速報によると、期間中の平均日交通量は1日4万台で前年比100%と横ばい。1